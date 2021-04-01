\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
Птн, 02
Сбт, 03
ЦБ USD 75.81 0.17 02/04
ЦБ EUR 88.95 0.2 02/04
Нал. USD 75.80 / 76.25 13:48
Нал. EUR 89.15 / 89.75 13:48
Новости
Коронавирус
Публикации
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 час назад
208
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
3 265
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
3 360
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
6 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская прокуратура потребовала закрыть интернет-магазин кальянов
«Распространение такой информации на сайте противоречат целям и задачам законодательства об охране здоровья граждан, а также препятствует нормальному развитию общественных отношений», — заявили в прокуратуре.

Рязанская прокуратура нашла в интернете сайт, на котором продавали кальяны. Вход на ресурс был свободным, регистрация не требовалась.

«Распространение такой информации на сайте противоречат целям и задачам законодательства об охране здоровья граждан, а также препятствует нормальному развитию общественных отношений», — заявили в прокуратуре.

После проверки в Октябрьский райсуд направили иск с требованием признать продажу кальянов в интернете запрещенной информацией и обязать Роскомнадзор отслеживать подобные интернет-магазины.