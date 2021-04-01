Рязанская прокуратура потребовала закрыть интернет-магазин кальянов
«Распространение такой информации на сайте противоречат целям и задачам законодательства об охране здоровья граждан, а также препятствует нормальному развитию общественных отношений», — заявили в прокуратуре.
Рязанская прокуратура нашла в интернете сайт, на котором продавали кальяны. Вход на ресурс был свободным, регистрация не требовалась.
«Распространение такой информации на сайте противоречат целям и задачам законодательства об охране здоровья граждан, а также препятствует нормальному развитию общественных отношений», — заявили в прокуратуре.
После проверки в Октябрьский райсуд направили иск с требованием признать продажу кальянов в интернете запрещенной информацией и обязать Роскомнадзор отслеживать подобные интернет-магазины.