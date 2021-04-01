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Рязанка победила в первенстве России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА
29 марта в городе Пересвет, Московской области стартовал чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА. Рязанскую область представляет на турнире спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШ «Арена» Ульяна Тулякова (тренер Светлана Петрачкова).

29 марта в городе Пересвет, Московской области стартовал чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА. Рязанскую область представляет на турнире спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШ «Арена» Ульяна Тулякова (тренер Светлана Петрачкова).

В первый соревновательный день Тулякова стала победителем первенства России на дистанции 5 км классическим стилем. Во 2-й день рязанская спортсменка вновь подтвердила статус сильнейшей и завоевала золотую медаль в спринте свободным стилем. Впереди у участников соревнований биатлонные гонки.

«Спорт лиц с ПОДА является базовым видом спорта в Рязанской области. Им занимаются свыше 400 человек в 4 спортивных школах региона. Девять спортсменов входят в 2021 году в сборные команды России по разным возрастам», — рассказали в региональном минздраве.