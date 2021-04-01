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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Причина отключения — аварийные работы.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии. Причина отключения — аварийные работы.

В четверг, 1 апреля с 11:00 до окончания ремонтных работ холодную воду отключат в доме №12 корпус 2 по улице Крупской.

С 21:00 1 апреля до 06:00 2 апреля не будет холодной воды на Касимовском шоссе в домах №№ 13, 15, 15 корпус 2, 17-б, 19-а, 19-б, 20.

Также будет снижена подача холодной воды с 21:00 1 апреля до 06:00 2 апреля по следующим адресам:

— Солотчинское шоссе, дома №№ 2, 4, 4 корпус 1;

— улица Быстрецкая, дома №№ 9, 9 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 11, 15, 17, 19, 19 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 21, 22, 24, 23, 25, 26, 27;

— улица Кальная, дома №№ 5, 5 корпус 1, 7, 9, 11 (детский сад №26), 15, 17 (школа №73), 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 22, 22 корпус 1 (детский сад №41), 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 75, 77

— Касимовское шоссе, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 3, 21 корпус 4, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 23 корпус 4, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 3, 25 корпус 4, 67 корпус 3;

— улица Электрозаводская, дома №№ 83, 87;

— улица Вознесенская, дом №61;

— улица Урицкого, дома №№ 14, 16, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 3, 27, 33;

— улица Новая, дома №№ 104, 106;

— улица Затинная, дома №№ 11, 30;

— улица Есенина, дом №42;

— улица Ленина, дом №2/68;

— улица Скоморошинская, дом №19;

— улица Щедрина, дом №15-б;

— улица Фрунзе, дом №29;

— улица Фирсова, дом №21;

— Окский проезд, дом №2-б;

— улица Свободы, дом №69;

— улица Грибоедова, дома №№ 14, 22, 22 корпус 1;

— улица Театральная, дома №№ 1, 3.