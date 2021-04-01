\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
Сбт, 03
Вск, 04
ЦБ USD 75.81 0.17 02/04
ЦБ EUR 88.95 0.2 02/04
Нал. USD 75.60 / 77.00 16:59
Нал. EUR 89.20 / 90.40 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
Вчера 14:54
822
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
Вчера 12:19
545
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
3 512
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
3 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам предложили выбрать территории для проведения субботника
Голосование продлится до 4 апреля включительно. На выбранных территориях состоится уборка мусора, листвы, санитарная очистка и опиловка деревьев.

В четверг, 1 апреля, в Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Центральные парки и улицы уже включены в его план, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, навести порядок надо и в отдаленных уголках города, районных парках и других территориях, важных для горожан. Выбрать места, где проведут уборку, предложили рязанцам.

На платформе обратной связи ПОС стартовал опрос, посвященный отбору таких участков. Голосование продлится до 4 апреля включительно. На выбранных территориях состоится уборка мусора, листвы, санитарная очистка и опиловка деревьев.