Рязанцам предложили выбрать территории для проведения субботника

Голосование продлится до 4 апреля включительно. На выбранных территориях состоится уборка мусора, листвы, санитарная очистка и опиловка деревьев.

В четверг, 1 апреля, в Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Центральные парки и улицы уже включены в его план, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, навести порядок надо и в отдаленных уголках города, районных парках и других территориях, важных для горожан. Выбрать места, где проведут уборку, предложили рязанцам.