Рецидивист украл у рязанцев три велосипеда

Рецидивист украл у рязанцев три велосипеда. Ранее он был судим за хищение и незаконный оборот наркотиков. Похищенные велосипеды он продал и скрылся в области, где проживал под чужим именем. Когда деньги закончились, он вернулся в Рязань, чтобы еще раз совершить кражу.

Рецидивист украл у рязанцев три велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В конце 2020 года два рязанца сообщили полиции о пропаже их велосипедов, которые они оставили на ночь в подъезде. Кражи произошли на соседних улицах в Канищеве. Оперативники установили личность вора с помощью камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. Им оказался 23-летний рязанец, который был ранее судим за хищение и незаконный оборот наркотиков. Установить местонахождение злоумышленника не удалось и его объявили в федеральный розыск.

В конце марта с улицы Интернациональной украли еще один велосипед. По характерным признакам полицейские установили, что велосипед украл 23-летний рецидивист. Его задержали.

Мужчина рассказал, что похищенные велосипеды он продал и скрылся в области, где проживал под чужим именем. Когда деньги закончились, он вернулся в Рязань, чтобы еще раз совершить кражу.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.