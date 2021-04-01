Прокуратура потребовала заблокировать сайт, продающий электроудочки
Проверка показала, что на портале размещена информация, запрещенная к распространению на территории России. Посещение сайта свободно для всех граждан.
Прокуратура потребовала заблокировать сайт, продающий электроудочки. Об этом сообщил
Проверка показала, что на портале размещена информация, запрещенная к распространению на территории России. Посещение сайта свободно для всех граждан.
Прокуратура направила исковое заявление в суд.