Прокуратура потребовала через суд убрать свалку около Оки

В ходе проверки прокуратура установила, что свалка расположена на землях сельхозназначения возле водозаборной станции. Захламление участка может привести к деградации, загрязнению, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным последствиям.