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Пьяные рязанцы ответят перед судом за избиение подростков
15 мая 2020 года два жителя Рязани 22 и 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались спровоцировать конфликт с группой подростков. Поняв, что несовершеннолетние не поддаются на провокацию, мужчины их избили.

Пьяные рязанцы ответят перед судом за избиение подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

15 мая 2020 года два жителя Рязани 22 и 20 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались спровоцировать конфликт с группой подростков. Поняв, что несовершеннолетние не поддаются на провокацию, мужчины их избили.

После конфликта у 17-летнего подростка диагностировали черепно- мозговую травму, его 12-летнему брату сломали нос, а их 18-летнему другу — нижнюю челюсть.

Рязанцы обвиняются в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.