От COVID-19 умерли еще двое рязанцев

Общее число заражений достигло 26 370. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 55 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 370. За сутки вылечились 56 пациентов, всего 24 419. Умерли 2 человека, всего 368.

В России за сутки выявили 9 169 случаев заражения, всего 4 554 264. За сутки выздоровели 10 247 пациентов, всего 4 176 419. Скончались 383 человека, всего 99 233.