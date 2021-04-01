«Новые люди» предложили устроить шведский стол в школьных столовых Рязанской области

Партия «Новые люди» разработала комплексную программу для реформирования системы питания. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

Во вторник, 30 марта, в Москве прошел круглый стол, участники которого обсудили повышение качества школьного питания. Партия «Новые люди» разработала комплексную программу для реформирования системы питания. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

«Когда-то Хрущев хотел догнать и перегнать США, — напомнил организатор круглого стола, лидер партии „Новые люди“ Алексей Нечаев. — По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем ее перегнать. Основная причина — неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара — не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого „соревнования“ и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире».

«Результат неправильного питания в детстве — неполноценное умственное и физическое развитие человека», — рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что переизбыток вредных веществ наносит наибольший урон именно детскому организму. Кроме самого широкого спектра хронических болезней, это усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. В свою очередь, повышенный уровень кортизола — гормона стресса — является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

Для того чтобы исправить ситуацию «Новые люди» предлагают реформу системы питания в школах и детских садах. Делать это необходимо на основе программы, разработанной активистами партийного проекта «Здоровое питание — детям». Руководитель проекта Елена Нечаева убеждена, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

«Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», — считает Елена Нечаева. Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой.

«Здоровье — это множество факторов, но один из самых главных — правильное питание. Особенно для детей и подростков. Именно в школьном возрасте формируется организм и его иммунитет. Печально растущая статистика по детской заболеваемости ожирением и диабетом говорит нам, что дети в школах сейчас питаются плохо. А ведь они проводят там самую активную половину дня. Что они там едят? В нашей области родители от безысходности с жалобами на горячее питание дошли до губернатора, и он сам недавно вынужден был лично проверить одну из школ. Нужно выстроить систему совершенно иначе — не по факту обращений, а на предупреждение. Чтобы жаловаться было не на что. Именно поэтому партия „Новые люди“ предлагает внедрить в каждое учебное заведение программу по здоровому питанию. Контролировать его должны эксперты-диетологи вместе с родителями», — рассказал руководитель рязанского регионального отделения партии «Новые люди» Артур Завьялов.

Программа предусматривает проведение каждой школой прямых закупок продуктов. Родители смогут следить за этим процессом. Такой подход не только снизит цены на питание благодаря исключению коррупционной составляющей, но и обеспечит высокое качество продуктов.

«Новые люди» уверены, что важным моментом в реформе является возобновление работы школьных кухонь. По-настоящему здоровой может считаться только свежеприготовленная еда. Опыт Татарстана показывает, что раздачу еды полезно организовывать в формате «шведского стола». Партийцы предлагают ввести такую практику в каждом российском регионе.