Николай Любимов обсудил ремонт дорог, благоустройство территории БСМП и медпомощь в ссузах с Андреем Красовым

На встрече обсуждались вопросы, обозначенные рязанцами во время общения с парламентарием в рамках региональной недели депутатов Госдумы, а также обращения, поступившие от граждан в штаб ОНФ в Рязанской области. Наибольшее количество обращений связано с состоянием дорог.

В четверг, 1 апреля, губернатор Николай Любимов встретился с депутатом государственной Думы от Рязанской области, сопредседателем регионального штаба ОНФ Андреем Красовым.

На встрече обсуждались вопросы, обозначенные рязанцами во время общения с парламентарием в рамках региональной недели депутатов Госдумы, а также обращения, поступившие от граждан в штаб ОНФ в Рязанской области. Наибольшее количество обращений связано с состоянием дорог.

«Жителей очень волнует эта тема. Я знаю, что вы дали поручение в кратчайшие сроки устранить проблему, были приняты жесткие кадровые решения. Региональный штаб ОНФ готов оказать содействие в осуществлении контроля за ремонтом дорог в городе и области», — сказал Андрей Красов. Николай Любимов отметил, что в этом году ситуация с состоянием дорог приобрела серьезный характер, особенно в Рязани. «Пришлось самому вмешаться в решение вопроса. Мы сейчас оказываем городу поддержку с тем, чтобы оперативно ликвидировать аварийные участки, — сказал губернатор.— Помощь ОНФ в контроле за качеством работ очень нужна и сейчас, и в дальнейшем, когда начнется сезон активного дорожного ремонта. Я обязательно рекомендую администрации Рязани и дам поручение министру транспорта и автомобильных дорог регулярно взаимодействовать с региональным штабом ОНФ по этим вопросам».

В ходе встречи обсуждалась тема благоустройства территории БСМП. По словам губернатора, в настоящее время удалось полностью привести в порядок территорию. Работа в этом направлении будет продолжена. «Я попрошу главу администрации Рязани взять этот вопрос на личный контроль, а также ускорить утверждение проектов по оптимизации инфраструктуры у БСМП. Приводить в порядок нужно и близлежащие территории. Необходимо создавать парковочное пространство, обеспечить пешую доступность к медучреждению, организовать освещение», — сказал Николай Любимов.

Николай Любимов и Андрей Красов также обсудили вопрос закрытия медицинских пунктов в ряде ссузов области. По словам губернатора, проблема характерна для многих регионов страны. Он отметил, что в ближайшее время планируется создание региональной межведомственной комиссии по подготовке предложений для формирования нормативной базы и их рассмотрения на федеральном уровне.

В рамках встречи Андрей Красов поблагодарил губернатора за активное взаимодействие с региональным штабом ОНФ в решении проблем, с которыми граждане обращались к президенту. Красов отметил большую эффективность совместной с региональными органами власти работы в этом направлении.

Он также проинформировал губернатора об обращении школьницы из Тумы, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. Девочка сообщает, что активно занимается спортом, как и многие молодые люди в поселке, но проблемой является отсутствие спорткомлекса, где талантливые дети могли бы совершенствовать свое мастерство. В качестве решения проблемы Андрей Красов предложил организовать подвоз жителей района в недавно открывшийся в Спас-Клепиках ФОК «Триумф», задействовав школьные автобусы. Губернатор Николай Любимов поддержал это предложение.

«Я обязательно дам поручение министру физкультуры и спорта совместно с главой Клепиковского района проработать этот вопрос. Если возможно технически, организовать непосредственно в Туме, в том числе на базе образовательных учреждений, отделения по тем видам спорта, на которые есть запрос. Их нужно оснастить необходимым инвентарем и оборудованием, ввести дополнительные тренерские ставки», — сказал губернатор.

По его словам, подобная проблема характерна для многих районов, поэтому в срок до 1 сентября 2021 года главам администраций муниципальных образований рекомендовано принять меры по организации доставки детей из тех населенных пунктов, где нет спорткомплексов, в ФОКи районных центров.