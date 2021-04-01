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На улице Маяковской из-за ремонта изменят движение транспорта
В связи с ремонтом на тепловых сетях на перекрестке улицы Маяковского и улицы Есенина (дублер) в районе дома №110 с 22:00 2 апреля до 04:00 5 апреля изменят движение общественного транспорта.

На улице Маяковской из-за ремонта изменят движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В связи с ремонтом на тепловых сетях на перекрестке улицы Маяковского и улицы Есенина (дублер) в районе дома №110 с 22:00 2 апреля до 04:00 5 апреля изменят движение общественного транспорта.

Троллейбусы:

— №3 на участке пути между остановками «Дом печати» и «Радиоуниверситет» будут следовать по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— №5 наружный и внутренний маршруты объединяются в один и следуют по направлению: улица Строителей, улица Островского, улица Чкалова, улица Вокзальная, Первомайский проспект, улица Маяковского, разворот на площадь Мичурина, улица Маяковского, Первомайский проспект, улица Вокзальная, улица Чкалова, улица Островского, улица Строителей (конечная), улица Островского, улица Стройкова, улица Гагарина, улица Спортивная, улица Есенина, разворот на Театральной площади, улица Есенина, улица Спортивная, улица Гагарина, улица Стройкова, улица Островского, улица Строителей;

— №8 на участке пути между остановками «площадь Победы» и «Дом печати» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Есенина, Горького (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Автобусы:

— №№4, 13, 16, 17, 20, 21 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Театральная площадь» будут следовать по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Маршрутки:

— №№34, 77 на участке пути между остановками «площадь Мичурина» и «Театральная площадь» будут следовать по улице Введенской, улице Ленина, далее по своим маршрутам, на участке пути между остановками «Приобанк» и «Стадион Спартак» будут следовать по улицам Есенина, Горького, Введенской, Маяковского, далее по своим маршрутам.