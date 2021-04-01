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Место для рязанского моста-дублера через Оку выберут в июне
Гришков рассказал, что вопрос строительства моста обсуждался на «правительственном часе» в среду, 31 марта. По словам депутата, предполагается три варианта территориального размещения моста. В настоящее время проводится этап экспертизы проектных работ.

Место для рязанского моста-дублера через Оку выберут в июне. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат рязанской областной думы Сергей Гришков.

Гришков рассказал, что вопрос строительства моста обсуждался на «правительственном часе» в среду, 31 марта. По словам депутата, предполагается три варианта территориального размещения моста. В настоящее время проводится этап экспертизы проектных работ.

«Вариант, успешно прошедший эту экспертизу, и станет итоговым. Таким образом, уже в июне этого года станет известно, где будет строиться мост-дублер», — говорится в сообщении.