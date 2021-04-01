Квартиры «все включено» — ГК «Стройпромсервис» запустила новый продукт для рынка рязанской недвижимости

Это уникальный продукт и единственное предложение на рынке рязанской недвижимости. Оно распространяется на квартиры в жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы».

Группа компаний «Стройпромсервис» выводит на рынок новый продукт — квартиры «Все включено» с чистовой отделкой, качественной мебелью и брендовой встраиваемой техникой.

Это уникальный продукт и единственное предложение на рынке рязанской недвижимости. Оно распространяется на квартиры в жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы».

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