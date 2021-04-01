ФАС обязала рязанский фитнес-клуб прекратить незаконную рекламу

На телефон заявителя без его согласия приходила смс-рассылка с рекламой клуба. Согласно законодательству распространение рекламы по сетям телефонной связи без согласия абонента запрещено.

Федеральная антимонопольная служба обязала рязанский фитнес-клуб ArtaGym (ООО «Арта Фит») прекратить незаконную рекламу. Об этом сообщает сайт ведомства.

На телефон заявителя без его согласия приходила смс-рассылка с рекламой клуба. Согласно законодательству распространение рекламы по сетям телефонной связи без согласия абонента запрещено.

В фитнес-клубе пояснили, что распространяли информацию об акциях фитнес-клуба среди своих клиентов. Один из клиентов клуба, согласившийся на получение рекламы, указал в анкете ошибочный номер телефона, который оказался телефоном заявителя.

ООО «Арта Фит» не доказало наличие согласия заявителя на получение информации рекламного характера, в связи с чем фитнес-клуб признан нарушившим Закон о рекламе. Рязанское УФАС предписало фитнес-клубу устранить выявленное нарушение.