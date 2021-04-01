Экс-участковый рязанской больницы получала выплаты за пациентов «призраков»

В отношении врача возбудили уголовное дело о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК). Расследование продолжается.

Бывшая участковый терапевт одной из рязанских больниц стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с января по декабрь 2019 года врач внесла в документы данные о диспансеризации 11 пациентов, которые на самом деле ее не проходили. Таким образом женщина увеличила свою рабочую нагрузку для получения стимулирующих выплат.

В отношении экс-участкового возбудили уголовное дело о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК). Расследование продолжается.