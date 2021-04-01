Движение на Московском шоссе затруднено из-за ДТП и поломок транспорта

Утром в четверг, 1 апреля, около бульвара Победы на Московском шоссе произошло ДТП. На повороте у Приокского путепровода на «аварийку» встали троллейбусы — движение блокировано в среднем ряду.

Утром в четверг, 1 апреля, около бульвара Победы на Московском шоссе произошло ДТП. На повороте у Приокского путепровода на «аварийку» встали троллейбусы — движение блокировано в среднем ряду.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на дорогах Рязани девятибалльные пробки. Особенно движение затруднено на выезде из Канищева, с Московского, на Северной окружной в районе моста через Трубеж.