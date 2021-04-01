Автоинспекторы проверят режим труда и отдыха рязанских водителей

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и пассажиров. В первую очередь проверят исправность и показания тахографа.

Автоинспекторы проверят режим труда и отдыха рязанских водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и пассажиров. В первую очередь проверят исправность и показания тахографа.

Тахограф позволяет определить оптимальное количество поездок и необходимость отдыха для водителя.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что именно тахограф способен обеспечить честный контроль режима труда и отдыха водителей, соблюдение ими скоростных ограничений, а также оказать позитивное влияние на снижение аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта.

За нарушение использования тахографа водителю или должностному лицу грозит штраф от трех до 50 тысяч рублей.