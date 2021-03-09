За рулем попавшей под поезд «Калины» в Шилове была женщина

В результате столкновения водитель погибла, ее 17-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Момент ДТП попал на видео.

За рулем автомобиля Lada Kalina, который 8 марта попал под грузовой поезд в Шилове, была 39-летняя жительница Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Составом управлял 53-летний машинист. В результате столкновения водитель Lada погибла, ее 17-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Напомним, момент ДТП попал на видео.