Влюбленных из Рязани задержали за обман продавцов

В Рыбновском районе задержали пару 19-летних рязанцев. Влюбленные обманывали продавцов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе задержали пару 19-летних рязанцев. Влюбленные обманывали продавцов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Представители разных торговых точек заявили, что с ними расплатились поддельными пятитысячными купюрами. Экспертиза подтвердила это. Полицейские установили приметы подозреваемых и составили описание их автомобиля.

Машину остановили на пути от Константинова, в салоне обнаружили три поддельные банкноты. Оказалось, что рязанцы дважды расплатились фальшивками в рыбновских магазинах и трижды — в Рязанском районе. Еще одну купюру они разменяли ранее.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК.