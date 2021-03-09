В Сасове прошли Чемпионат и Первенство мира по полиатлону

С 3 по 7 марта в Сасове прошел Чемпионат мира, Первенство мира среди девушек и юношей и Первенство мира среди юниоров по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой.
Участниками соревнований стали российские спортсмены и представители других государств. Они состязались в стрельбе из пневматического оружия, силовой гимнастике: мужчины по подтягиванию на перекладине, женщины по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; а также в лыжной гонке.
В итоговом протоколе Первенства мира среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой призовые места распределились следующим образом:
- В командном зачете среди спортивных клубов:
- 1 место — СШОР «Экран» (Санкт-Петербург);
- 2 место — СШ «Планета спорта» (Сасово);
- 3 место — СШ «Спарт» (Углич);
- Среди девушек 12-13 лет:
- 1 место — Ашмарина Василиса (СШ «Спарт» Углич);
- 2 место — Балина Екатерина (СШ Великоустюгского района, Великий Устюг);
- 3 место — Давыдова Злата (СШ «Планета спорта» Сасово);
- Среди юношей 12-13 лет:
- 1 место — Гордеев Иван (СК «Звезда», Кольчугинский район);
- 2 место — Носов Глеб (СШ Дивногорск);
- 3 место — Докторов Иван (СШ «Планета спорта» Сасово);
- Среди девушек 14-15 лет:
- 1 место — Цирульникова Мария (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);
- 2 место — Федотова Валерия (СШ «Планета спорта» Сасово);
- 3 место — Зырянова Ярослава (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);
- Среди юношей 14-15 лет:
- 1 место — Марусов Егор (СШ «Планета спорта» Сасово);
- 2 место — Блинов Давид (СШ №1 Тутаев);
- 3 место — Максименко Дмитрий (СШ №1 Тутаев);
- Среди девушек 16-17 лет:
- 1 место — Смолина Ирина (ДРОЗД-Череповец, Череповец);
- 2 место — Хусаинова Алсу (СШ МР Уфимский район);
- 3 место — Хабалова Екатерина (СШ «Спарт» Углич);
- Среди юношей 16-17 лет:
- 1 место — Беляев Игнат (СШ «Спарт» Углич);
- 2 место — Шарифулин Артур (СШ МР Уфимский район);
- 3 место — Маланин Егор (СШ Дивногорск).
В итоговом протоколе Первенства мира среди юниоров победителями и призерами стали:
- В командном зачете среди государств:
- 1 место — Россия;
- 2 место — Беларусь;
- 3 место — Египет;
- В командном зачете среди спортивных клубов:
- 1 место — СШОР «Экран» (Санкт-Петербург);
- 2 место — СШ МР (Уфимский район);
- 3 место — ДРОЗД-Череповец (Череповец);
- Среди юниорок 18-20 лет:
- 1 место — Тельтевская Алина (Вологда);
- 2 место — Михеева Анна (ДРОЗД-Череповец, Череповец);
- 3 место — Бровко Александра (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);
- Среди юниров 18-20 лет:
- 1 место — Михалев Роман (СШ МР Уфимский район);
- 2 место — Шафиков Данил (СШ МР Уфимский район);
- 3 место — Савин Влалислав (СК «Звезда», Кольчугинский район);
- Среди юниорок 21-23 года:
- 1 место — Удина Вера (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);
- 2 место — Карпачева Мария (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);
- 3 место — Котова Анна (СШОР «Экран» Санкт-Петербург).
Победителями и призерами Чемпионата мира стали:
- В командном зачете среди государств:
- 1 место — Россия;
- 2 место — Беларусь;
- 3 место — Египет;
- В командном зачете среди спортивных клубов:
- 1 место — СШОР «Витязь» — СШ № 4 (Череповец);
- 2 место — СШ «Планета спорта» (Сасово);
- 3 место — СШОР «Многоборец» (Калуга);
- Чемпионами мира в личном первенстве среди женщин стали:
- 1 место — Веришинина Маргарита (СШОР «Витязь» — СШ № 4 Череповец);
- 2 место — Жиляева Мария (СШОР «Многоборец» Калуга);
- 3 место — Петрова Мария (СШ МР Уфимский район);
- Среди мужчин:
- 1 место — Вершинин Иван (СШОР «Витязь» — СШ № 4 Череповец);
- 2 место — Чухланцев Иван (МЦ «Дельфин» Ижевск);
- 3 место — Филин Сергей (СШ «Планета спорта» Сасово).