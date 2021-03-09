В Сасове прошли Чемпионат и Первенство мира по полиатлону

Участниками соревнований стали российские спортсмены и представители других государств. Они состязались в стрельбе из пневматического оружия, силовой гимнастике: мужчины по подтягиванию на перекладине, женщины по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; а также в лыжной гонке.

С 3 по 7 марта в Сасове прошел Чемпионат мира, Первенство мира среди девушек и юношей и Первенство мира среди юниоров по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

Участниками соревнований стали российские спортсмены и представители других государств. Они состязались в стрельбе из пневматического оружия, силовой гимнастике: мужчины по подтягиванию на перекладине, женщины по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; а также в лыжной гонке.

В итоговом протоколе Первенства мира среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой призовые места распределились следующим образом:

В командном зачете среди спортивных клубов: 1 место — СШОР «Экран» (Санкт-Петербург); 2 место — СШ «Планета спорта» (Сасово); 3 место — СШ «Спарт» (Углич);

Среди девушек 12-13 лет: 1 место — Ашмарина Василиса (СШ «Спарт» Углич); 2 место — Балина Екатерина (СШ Великоустюгского района, Великий Устюг); 3 место — Давыдова Злата (СШ «Планета спорта» Сасово);

Среди юношей 12-13 лет: 1 место — Гордеев Иван (СК «Звезда», Кольчугинский район); 2 место — Носов Глеб (СШ Дивногорск); 3 место — Докторов Иван (СШ «Планета спорта» Сасово);

Среди девушек 14-15 лет: 1 место — Цирульникова Мария (СШОР «Экран» Санкт-Петербург); 2 место — Федотова Валерия (СШ «Планета спорта» Сасово); 3 место — Зырянова Ярослава (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);

Среди юношей 14-15 лет: 1 место — Марусов Егор (СШ «Планета спорта» Сасово); 2 место — Блинов Давид (СШ №1 Тутаев); 3 место — Максименко Дмитрий (СШ №1 Тутаев);

Среди девушек 16-17 лет: 1 место — Смолина Ирина (ДРОЗД-Череповец, Череповец); 2 место — Хусаинова Алсу (СШ МР Уфимский район); 3 место — Хабалова Екатерина (СШ «Спарт» Углич);

Среди юношей 16-17 лет: 1 место — Беляев Игнат (СШ «Спарт» Углич); 2 место — Шарифулин Артур (СШ МР Уфимский район); 3 место — Маланин Егор (СШ Дивногорск).



В итоговом протоколе Первенства мира среди юниоров победителями и призерами стали:

В командном зачете среди государств: 1 место — Россия; 2 место — Беларусь; 3 место — Египет;

В командном зачете среди спортивных клубов: 1 место — СШОР «Экран» (Санкт-Петербург); 2 место — СШ МР (Уфимский район); 3 место — ДРОЗД-Череповец (Череповец);

Среди юниорок 18-20 лет: 1 место — Тельтевская Алина (Вологда); 2 место — Михеева Анна (ДРОЗД-Череповец, Череповец); 3 место — Бровко Александра (СШОР «Экран» Санкт-Петербург);

Среди юниров 18-20 лет: 1 место — Михалев Роман (СШ МР Уфимский район); 2 место — Шафиков Данил (СШ МР Уфимский район); 3 место — Савин Влалислав (СК «Звезда», Кольчугинский район);

Среди юниорок 21-23 года: 1 место — Удина Вера (СШОР «Экран» Санкт-Петербург); 2 место — Карпачева Мария (СШОР «Экран» Санкт-Петербург); 3 место — Котова Анна (СШОР «Экран» Санкт-Петербург).



Победителями и призерами Чемпионата мира стали: