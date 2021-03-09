\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-12°
Срд, 10
-19°
Чтв, 11
-14°
ЦБ USD 74.26 -0.17 10/03
ЦБ EUR 88.17 -0.76 10/03
Нал. USD 73.75 / 74.50 16:33
Нал. EUR 87.80 / 88.35 13:02
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
3 976
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
4 866
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
4 798
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
12 644
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области заработал новый газопровод
Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района Рязанской области. Условия для подключения к природному газу создали для 139 домовладений.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района Рязанской области. Условия для подключения к природному газу создали для 139 домовладений.

Строительство газопровода началось в 2019 году в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Общая протяженность новых сетей к трем населенным пунктам составляет 6,2 км. Для бесперебойного газоснабжения потребителей установили 3 газорегуляторных пункта.

По населенным пунктам за счет областного и муниципальных бюджетов проложили уличные сети общей протяженностью 7 км. Сейчас газовики проводят работы по подключению внутридомового газового оборудования в домах сельчан, заключают договоры на техническое обслуживание и поставку газа.

«Газификация сел — приоритетное направление нашей работы. Так, в 2021—2025 годах будут построены еще шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе. Таким образом, в результате реализации пятилетней программы ПАО „Газпром“, будет завершена технически возможная газификация региона», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.