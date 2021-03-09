В Рязанской области заработал новый газопровод

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района Рязанской области. Условия для подключения к природному газу создали для 139 домовладений.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод к селам Былино, Лесуново и деревне Чащино Клепиковского района Рязанской области. Условия для подключения к природному газу создали для 139 домовладений.

Строительство газопровода началось в 2019 году в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Общая протяженность новых сетей к трем населенным пунктам составляет 6,2 км. Для бесперебойного газоснабжения потребителей установили 3 газорегуляторных пункта.

По населенным пунктам за счет областного и муниципальных бюджетов проложили уличные сети общей протяженностью 7 км. Сейчас газовики проводят работы по подключению внутридомового газового оборудования в домах сельчан, заключают договоры на техническое обслуживание и поставку газа.

«Газификация сел — приоритетное направление нашей работы. Так, в 2021—2025 годах будут построены еще шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе. Таким образом, в результате реализации пятилетней программы ПАО „Газпром“, будет завершена технически возможная газификация региона», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.