В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

Порядок распространится на все категории работников, у которых есть право на досрочную пенсию по старости. Инициатива будет актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Об этом передает РИА Новост и.

В стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

Порядок распространится на все категории работников, у которых есть право на досрочную пенсию по старости. Инициатива будет актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Отмечается, что в первую очередь это коснется работников сферы образования и здравоохранения, поскольку в их стаже раньше засчитывалось только время на работе.

Всего по закону более 30 категорий граждан России, которые могут досрочно выйти на пенсию.