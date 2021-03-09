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В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности
Автором инициативы стал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от личных качество которых зависит жизнь коллектива.

В России предложили гражданам, страдающим алкоголизмом, запретить занимать руководящие должности. Об этом передает NEWS.ru.

Автором инициативы стал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от личных качество которых зависит жизнь коллектива.

«Безусловно, встречаются такие таланты, как Уинстон Спенсер Черчилль, которым алкоголь не мешает принимать важные решения и совершать выдающиеся достижения. Но будем честны — на одного Черчилля приходится тысяча Калигул», — высказался Петров.

Он предложил проводить строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за нормами профессионального поведения.

По его словам, систематическое пьянство должно стать поводом к увольнению, поэтому нужно внести поправки в закон о труде.

Общественник намерен обратиться в правительство и Минтруда с инициативой по усилению «антиалкогольного» контроля во всех трудовых организациях и коллективах.

«Зависимость — сестра халатности. А халатность — это фундамент преступления, — заключил Петров.