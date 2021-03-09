В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности

Автором инициативы стал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от личных качество которых зависит жизнь коллектива.

В России предложили гражданам, страдающим алкоголизмом, запретить занимать руководящие должности. Об этом передает NEWS.ru .

Автором инициативы стал первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, работу любого руководителя можно сравнить с трудом врача и полицейского, от личных качество которых зависит жизнь коллектива.

«Безусловно, встречаются такие таланты, как Уинстон Спенсер Черчилль, которым алкоголь не мешает принимать важные решения и совершать выдающиеся достижения. Но будем честны — на одного Черчилля приходится тысяча Калигул», — высказался Петров.

Он предложил проводить строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за нормами профессионального поведения.

По его словам, систематическое пьянство должно стать поводом к увольнению, поэтому нужно внести поправки в закон о труде.

Общественник намерен обратиться в правительство и Минтруда с инициативой по усилению «антиалкогольного» контроля во всех трудовых организациях и коллективах.

«Зависимость — сестра халатности. А халатность — это фундамент преступления, — заключил Петров.