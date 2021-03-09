В России предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен

Предполагается, что эти нормы дополнят статью 185.3. УК «Манипулирование рынком». В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

В России предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на продукты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, пишет газета « Известия ».

Согласно законопроекту, речь идет о наказании за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов — мясо, рыба, яйца, сахар, масло — и распространение «умышленных ценовых фейков», провоцирующих резкий скачок цен на эти товары.

Депутат предложил предусмотреть в качестве ответственности для физлиц лишение свободы до 3 лет или штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 500 до 800 тысяч.

По словам Выборного, недобросовестные продавцы размещают фейки для создания ажиотажа вокруг товара, после чего поднимают на него цены из-за высокого спроса.

Предполагается, что эти нормы дополнят статью 185.3. УК «Манипулирование рынком». В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.