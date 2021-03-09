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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
Проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям. В продукции могут появиться паразиты.

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что свежая зелень может быть опасной. Об этом она сообщила в интервью «Радио Sputnik».

Отмечается, что проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям. В продукции могут появиться паразиты.

По словам Раевой, если зелень растет в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности, то в ней можно найти яйца гельминтов, которые, попадая в организм, могут вызвать заболевания — гельминтоз, аскоридоз. Специалист отметила, что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. По ее словам, в прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а 2,2% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Раева отметила, что в основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится в индивидуальных упаковках.

Она посоветовала мыть зелень, а если давать ее ребенку — обдать кипятком. Чтобы избавиться от токсичных элементов, зелень желательно замочить с солью или уксусом (одна столовая ложка на литр воды). «При замачивании в раствор уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов», — сказала Надежда Раева.

Специалист также добавила, что зелень может быть опасной для тех, у кого хронические заболевания, так как она дает нагрузку на поджелудочную железу и кишечник.

«У кого есть такие проблемы, комок зелени может вызвать расширение ампулы прямой кишки. Если не пить достаточно воды, то у больных с заболеванием прямой кишки, язвенными заболеваниями могут случиться обострения», — предупредила Надежда Раева.