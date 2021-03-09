В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -27 градусов
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.
В ночь на среду, 10 марта, в Рязанской области похолодает. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -25, -20 градусов, местами до -27 градусов; днем -16, -11 градусов.