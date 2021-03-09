В Кузбассе подросток погиб, катаясь на санках

14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Его приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, но у них не получилось.

В Кемеровской области начали доследственную проверку из-за смерти 14-летнего подростка, который катался со снежной горки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 7 марта. Тело 14-летнего ребенка нашли в сугробе.

По предварительной информации, днем в этот день подростки катались на санках-ледянках с насыпи снежного склона.

14-летний мальчик скатился и провалился в сугроб. Его приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, но у них не получилось. Тогда они обратились за помощью.

Подростка нашли под снегом без признаков жизни. Точную причину смерти погибшего установит экспертиза.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, причина смерти пострадавшего.

По результатам примут процессуальное решение.