В центре Рязани сбили пенсионерку, полиция ищет очевидцев

Тех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

Полиция ищет очевидцев ДТП с пешеходом, которое произошло 9 января около дома №98 на улице Горького. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 16:36 42-летний рязанец на Renault Logan сбил 67-летнюю женщину, которая шла по «зебре». С травмами пострадавшую госпитализировали.

Тех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.