Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Татьяна Полякова написала более 90 детективов, постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняли такие фильмы, как «Тонкая штучка» и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Во Владимире умерла писательница Татьяна Полякова. Об этом во вторник, 9 марта, передает ТАСС .

Поляковой был 61 год, она несколько лет боролась с онкологической болезнью.

Прощание состоится 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре, начало в 10:00.

Татьяна Полякова написала более 90 детективов, постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняли такие фильмы, как «Тонкая штучка» и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».