Рязанца осудили за уклонение от службы в армии

Молодого человека 2001 года рождения признали годным к военной службе в феврале 2020 года. До июня прошлого года ему предоставили отсрочку из-за обучения.

В Рязани вынесли приговор 20-летнему юноше, который уклонялся от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодого человека 2001 года рождения признали годным к военной службе в феврале 2020 года. До июня прошлого года ему предоставили отсрочку из-за обучения. После истечения срока отсрочки у него не было оснований для освобождения от призыва на военную службу, а также отсрочки от призыва.

Призывник неоднократно получал направления для медосвидетельствования, но не прошел его, а также не явился в отдел военного комиссариата в установленную дату, «тем самым уклонился от призыва на военную службу, чем нарушил установленный порядок комплектования Вооруженных сил Российской Федерации».

В суде молодой человек признал вину в преступлении. По части 1 статьи 328 УК РФ и с учетом смягчающих наказание обстоятельств ему назначили штраф. Приговор вступил в законную силу.