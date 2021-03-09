Ученые сообщили об опасности распространения COVID-19 весной

Ученые выяснили, что весной вероятность заражения коронавирусом повышается из-за цветочной пыльцы. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выяснили, что весной вероятность заражения коронавирусом повышается из-за цветочной пыльцы. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА Новости .

Эксперты изучили ситуацию в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах. Оказалось, что воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов. Это распространяется и на COVID-19.

По словам ученых, сами частицы пыльцы не переносят вирус, а только усиливают восприимчивость к инфекции. При этом не имеет значения, страдает человек от аллергии или нет.

В период весеннего цветения уровень заболеваемости коронавирусом увеличивался примерно на 44%. Однако в странах, где люди соблюдали самоизоляцию, количество заражений было значительно меньше, чем в тех, где карантин не вводили.

Авторы исследования рекомендовали весной использовать маски для фильтрации частиц пыльцы, особенно лицам из группы риска.