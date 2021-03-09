Соцсети: рязанец разбил стекло в маршрутке из-за конфликта с водителем

Инцидент произошел около 21:40 в понедельник, 8 марта, в Кальном. В маршрутке было несколько человек, в том числа мужчина с маленькими детьми до двух лет.

В Рязани водитель попытался высадить на ходу людей из маршрутки №75. Об этом очевидец сообщила в соцсети.

Инцидент произошел около 21:40 в понедельник, 8 марта, в Кальном. В маршрутке было несколько человек, в том числе пара с маленькими детьми до двух лет. Родители попросили остановить маршрутку на «Элетросети».

«Маршрутчик, который был очень увлечен беседой̆ с напарником, не услышал. В итоге эти люди, снова крикнув, попросили остановить. Он затормозил метрах в 7-10 от остановки и открыл дверь», — рассказала рязанка.

По ее словам, сначала из машины вышли мать с дочерью, за ними пошел отец с маленьким сыном. Мужчина решил опустить мальчика на ноги и, держа за руки, начал выводить его из салона.

«Невнимательный маршрутчик даже на тормоз не соизволил нажать и автобус начал медленно катиться вперед, дорога-то под уклоном. Как я поняла, мальчик начал делать шаг, когда машина начала катиться», — рассказала очевидец. Она добавила, что родители стали кричать на водителя, поскольку он разговаривает с напарником и не видит, что ребенок выходит.

«Очень агрессивно высказывались, особенно отец. И когда водитель уже почти закрыл дверь и начал отъезжать, особо боевой папаша решил его так просто не отпускать. Со всей силы стукнул кулаком по стеклу на двери. Как следствие, оно разбилось и все осколки полетели в салон. Мне в глаза отлетело несколько. Они попали в миллиметрах от глазных яблок. Но все обошлось», — рассказала автор сообщения.

Водитель стал разбираться с мужчиной, снимать видео, а пассажиры наблюдали за происходящим. «Драки не было, но ор и крики. Отец ребенка утверждал, что его сына чуть не переехали (хотя это не совсем так и вообще такого маленького нужно на руках вытаскивать). Эти родители начали наезжать на водителя. Детей их я даже не видела уже», — добавила рязанка.