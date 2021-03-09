СМИ: WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Компания пока не сделала официального заявления, однако соответствующие строки были обнаружены в бета-версии мессенджера 2.21.50.

Скоро WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. Речь идет об iPhone с операционной системой iOS 9, со ссылкой на WABetaInfo передает Life.

Отмечается, что программу не смогут поддерживать модели 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС.

«Компания пока не сделала официального заявления, однако соответствующие строки были обнаружены в бета-версии мессенджера 2.21.50», — говорится в сообщении.