Синоптики сообщили о резком похолодании в Рязанской области

Вечером во вторник, 9 марта, для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером во вторник, 9 марта, для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки, 10 марта, на территории области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Рязанцев призвали быть осторожными при обращении с отопительными приборами.