Рязанская полиция ищет очевидцев прошлогоднего смертельного ДТП

ДТП произошло 23 января 2020 года около 21:50 на улице Тимуровцев около дома №12. 22-летний рязанец на Subaru Forester сбил 45-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Женщина погибла.

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 23 января 2020 года на улице Тимуровцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 23 января 2020 года около 21:50 на улице Тимуровцев около дома №12. 22-летний рязанец на Subaru Forester сбил 45-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Женщина погибла.

Всех, у кого есть информация по данным ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.