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Рязанки больше не смогут автоматически получать выплаты из маткапитала
Ежемесячная выплата положена семьям, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Рязанки больше не смогут автоматически получать выплаты из маткапитала, как это было во время ограничений из-за коронавируса. Со 2 марта перестал действовать беззаявительный порядок получения денег, напомнили в пресс-службе ПФР.

Теперь выплаты начнут продлеваться по заявлению, которое можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг, а также в МФЦ.

Ежемесячная выплата положена семьям, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Рязанской области в 2021 году это 23 012 рубля. Сумма выплаты — 10 734 рубля.

Оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка.