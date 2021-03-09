Рязанки больше не смогут автоматически получать выплаты из маткапитала, как это было во время ограничений из-за коронавируса. Со 2 марта перестал действовать беззаявительный порядок получения денег, напомнили в
Теперь выплаты начнут продлеваться по заявлению, которое можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг, а также в МФЦ.
Ежемесячная выплата положена семьям, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Рязанской области в 2021 году это 23 012 рубля. Сумма выплаты — 10 734 рубля.
Оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка.