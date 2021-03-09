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Рязанец сообщил о прошедшей в городе снежной грозе
Он отметил, что последняя снежная гроза в Рязани была около 10 лет назад, в один из мартовских вечеров. Рязанец прикрепил к сообщению снимки циклона со спутника, молнивые отметки на карте, а также схему синоптической обстановки.

Вечером в воскресенье, 7 марта, в Рязани прошла снежная гроза. Об этом сообщил местный фотограф, метеоролог-любитель Владислав Майоров.

По его словам, быстрый холодный фронт атлантического циклона принес сильный «снегопад с крупой, шквалистое усилением ветра и мощную низовую метель».

«Примерно в 20:00 в восточной половине города многие люди увидели один разряд молнии, вслед за которым последовал раскат грома», — рассказал рязанец.

Он отметил, что последняя снежная гроза в Рязани была около 10 лет назад, в один из мартовских вечеров.

Рязанец прикрепил к сообщению снимки циклона со спутника, молнивые отметки на карте, а также схему синоптической обстановки.

Справка

Снежная гроза — редкое метеорологическое явление, при котором вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

Фото и видео Владислава Майорова