Рязанец пожаловался на бродячую собаку, напавшую на ребенка

Мэрия в ответ на жалобу передала информацию в Cлужбу по контролю за безнадзорными животными и предложила связаться с ведомством по телефону: 44-04-74.

Рязанец Константин Крылов пожаловался на бродячую собаку, которая напала на ребенка в Дягилеве. Об этом он написал на странице рязанского мэра «ВКонтакте».

Крылов заявил, что днем 8 марта на улице Белякова на него набросилась собака и порвала одежду, а вечером на той же улице животное напало на ребенка.

«Большая агрессивная собака, с красным чипом на правом ухе. Прошу срочно принять меры по отлову», — написал рязанец.

Мэрия в ответ на жалобу передала информацию в Cлужбу по контролю за безнадзорными животными и предложила связаться с ведомством по телефону: 44-04-74.