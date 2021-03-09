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Рязанец пожаловался на бродячую собаку, напавшую на ребенка
Мэрия в ответ на жалобу передала информацию в Cлужбу по контролю за безнадзорными животными и предложила связаться с ведомством по телефону: 44-04-74.

Рязанец Константин Крылов пожаловался на бродячую собаку, которая напала на ребенка в Дягилеве. Об этом он написал на странице рязанского мэра «ВКонтакте».

Крылов заявил, что днем 8 марта на улице Белякова на него набросилась собака и порвала одежду, а вечером на той же улице животное напало на ребенка.

«Большая агрессивная собака, с красным чипом на правом ухе. Прошу срочно принять меры по отлову», — написал рязанец.

Мэрия в ответ на жалобу передала информацию в Cлужбу по контролю за безнадзорными животными и предложила связаться с ведомством по телефону: 44-04-74.