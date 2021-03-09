Рязанцу вынесли приговор за убийство мужчины у Полетаевского рынка

Во вторник, 9 марта, в Железнодорожном суде Рязани огласили приговор Борису Староверову, который зарезал мужчину около Полетаевского рынка. Инцидент произошел 16 октября 2020 года.

Во вторник, 9 марта, в Железнодорожном суде Рязани огласили приговор неоднократно судимому 38-летнему Борису Староверову, который зарезал мужчину около Полетаевского рынка. Инцидент произошел 16 октября 2020 года.

Староверова признали виновным по части 1 статьи 105 УК и приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить компенсацию в размере миллиона рублей дочери погибшего.

Отягчающим обстоятельством суд посчитал непогашенную судимость. Новое преступление Староверов совершил через три месяца после условно-досрочного освобождения. Поэтому срок по предыдущему приговору частично присоединили к наказанию за убийство. Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, этот факт также стал отягчающим.

Смягчающими обстоятельствами стала явка с повинной и раскаяние, сотрудничество со следствием, признание исковых требований дочери погибшего, а также наличие у подсудимого ребенка 2013 года рождения.

Напомним, убийцу прохожие поймали на месте.