Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях

Владимир Путин подписал закон, который позволяет отключать номера мобильных телефонов тех, кто находится в колониях или в СИЗО. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет отключать номера мобильных телефонов тех, кто находится в колониях или в СИЗО. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону, операторы будут отключать предоставление услуг связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.