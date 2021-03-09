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Путин подписал закон об отключении мобильной связи в колониях
Владимир Путин подписал закон, который позволяет отключать номера мобильных телефонов тех, кто находится в колониях или в СИЗО. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет отключать номера мобильных телефонов тех, кто находится в колониях или в СИЗО. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону, операторы будут отключать предоставление услуг связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.