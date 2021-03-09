Прокуратура начала проверку информации о невыплате зарплат врачам стоматологии №2

Врачи стоматологии №2 ранее рассказали, что в преддверии 8 марта получили зарплату от 150 до 750 рублей. Позже сотрудник медучреждения сообщил, что зарплату выплатили.