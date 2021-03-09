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Названа средняя зарплата в Рязанской области в 2020 году
Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (43,7 тысячи), а аутсайдером — Тамбовская (30,6 тысячи).

Названа средняя зарплата в организациях Рязанской области в 2020 году. Данные опубликовал Рязаньстат.

Так, в среднем в прошлом году рязанцы зарабатывали 36,4 тысячи рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (43,7 тысячи), а аутсайдером — Тамбовская (30,6 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в it-деятельности (45,5 тысячи) и химпроизводстве (38,9 тысячи).

Самые низкие — в сфере производства мебели (22,2 тысячи) и гостиницах и общепите (23,9 тысячи).