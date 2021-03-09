На девяти рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время ремонта. Об этом сообщили в мэрии.
Утром во вторник, 9 марта, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в
На время ремонта — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:
- проезд Машиностроителей, дом 1/8, дом 3, дом 5, дом 7, дом 2/6, дом 4, дом 4а, дом 8, дом 10;
- улица Есенина, дом 59/12, дом 57 (школа №43);
- улица Маяковского, дом 4, дом 4 корпус 1;
- улица Братиславская, дом 15 корпус 1;
- улица Молодежная, дом 21 корпус 1, дом 21 корпус 2;
- улица Октябрьский городок, дом 42;
- улица 2-й Лесной тупик, дом 20/39, дом 18, дом 16, дом 14, дом 12, дом 19, дом 17, дом 15, дом 13, дом 11;
- улица Тюленина, дом 38/10, дом 40/9;
- улица Шевцовой, дом 41/21.