Международный женский день и смертельные ДТП. Главные новости выходных, 6-8 марта

Первые выходные весны оказались неспокойными. Вспомним главное новости выходных.
Публичные драки пьяных рязанцев
Пьяные рязанцы напали на сотрудников ГИБДД при задержании. Очевидцы рассказали в соцсетях, что сначала молодые люди неадекватно вели себя в кафе и повздорили с директором. Материалы по инциденту передали в следком.
Пьяные посетители кинотеатра в ТРЦ «Премьер» избили рязанку и ее несовершеннолетнюю дочь. Женщина рассказала, что это произошло из-за просьбы вести себя потише. Пострадавшая написала заявление в полицию.
Международный женский день
Врачи стоматологии № 2 пожаловались на крайне низкие зарплаты в преддверии 8 марта, им выплатили от 150 до 750 рублей. В эту сумму должна была входить и премия к 8 марта. Официальных комментариев не поступало, как и других выплат.
В понедельник, 8 марта, в Рязани прошли праздничные акции. В Международный женский день сотрудники ГИБДД на территории всего региона поздравили автолюбительниц цветами. Женщинам дарили цветы и говорили добрые пожелания.
Происшествия
В понедельник, 8 марта, под Рязань произошло два смертельных ДТП. В Шилове Lada Kalina выехала на железнодорожный переезд на «красный». Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Позже появилось видео аварии.
В Скопинском районе Great Wall врезался в фуру. Погибли 33-летняя женщина и 9-летний ребенок. 38-летний водитель в больнице. Очевидцы сообщали, что дорога была нечищена.