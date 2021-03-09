Международный женский день и смертельные ДТП. Главные новости выходных, 6-8 марта

Первые выходные весны оказались неспокойными. Вспомним главное новости выходных.

Первые выходные весны оказались неспокойными. Вспомним главное новости выходных.

Публичные драки пьяных рязанцев

Пьяные рязанцы напали на сотрудников ГИБДД при задержании. Очевидцы рассказали в соцсетях, что сначала молодые люди неадекватно вели себя в кафе и повздорили с директором. Материалы по инциденту передали в следком.

Пьяные посетители кинотеатра в ТРЦ «Премьер» избили рязанку и ее несовершеннолетнюю дочь. Женщина рассказала, что это произошло из-за просьбы вести себя потише. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Международный женский день

Врачи стоматологии № 2 пожаловались на крайне низкие зарплаты в преддверии 8 марта, им выплатили от 150 до 750 рублей. В эту сумму должна была входить и премия к 8 марта. Официальных комментариев не поступало, как и других выплат.

В понедельник, 8 марта, в Рязани прошли праздничные акции. В Международный женский день сотрудники ГИБДД на территории всего региона поздравили автолюбительниц цветами. Женщинам дарили цветы и говорили добрые пожелания.

Происшествия

В понедельник, 8 марта, под Рязань произошло два смертельных ДТП. В Шилове Lada Kalina выехала на железнодорожный переезд на «красный». Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Позже появилось видео аварии.