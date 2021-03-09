Мэр: городской транспорт должен работать бесперебойно

Во вторник, 9 марта, мэр Елена Сорокина провела совещание, на котором подняла тему работы общественного транспорта и проведения аварийного ремонта дорог.

Во вторник, 9 марта, мэр Елена Сорокина провела совещание, на котором подняла тему работы общественного транспорта и проведения аварийного ремонта дорог.

Глава администрации поручила управлению транспорта до 15 марта предоставить план «оперативных мер по улучшению работы городского транспорта», а управлению благоустройства — до 11 марта предоставить дорожную карту по проведению ямочного ремонта. Кроме того, до конца марта должны заключить контракты на подключение подрядчиков к аварийным работам.

Сорокина также добавила, что ее заместитель Владимир Бурмистров проанализирует мониторинг работы общественного транспорта и данные ГЛОНАСС за последнюю неделю.

«По результатам будут приняты определенные управленческие решения, — сказала мэр. — Городской транспорт должен работать бесперебойно, как в часы пик, так и в вечернее время».