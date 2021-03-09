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Кремль: рост цен под контролем
Ранее появилась информация о том, что в Госдуму намерены внести законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен на продукты. По данным «Интерфакса», единороссы не поддержат эту инициативу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кабмину удается контролировать ситуацию с ценами на продукты. Об этом передает «Интерфакс».

По словам Пескова, на рынке ощущается давление факторов, которые подталкивают рост цен. При этом Правительство «достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», отметил он.

Ранее появилась информация о том, что в Госдуму намерены внести законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен на продукты. По данным «Интерфакса», единороссы не поддержат эту инициативу.