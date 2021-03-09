Кремль: рост цен под контролем

Ранее появилась информация о том, что в Госдуму намерены внести законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен на продукты. По данным «Интерфакса», единороссы не поддержат эту инициативу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кабмину удается контролировать ситуацию с ценами на продукты. Об этом передает « Интерфакс ».

По словам Пескова, на рынке ощущается давление факторов, которые подталкивают рост цен. При этом Правительство «достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует», отметил он.

Ранее появилась информация о том, что в Госдуму намерены внести законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен на продукты. По данным «Интерфакса», единороссы не поддержат эту инициативу.