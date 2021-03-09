Из-за коронавируса карантин действует в 18 рязанских школах и трех вузах
Всего по состоянию на 9 марта в Рязанской области зарегистрировали 24 981 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Из-за коронавируса в 18 рязанских школах действует карантин. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в региональном оперштабе.
Карантин также ввели в двух детсадах, трех ссузах и трех вузах. Всего по состоянию на 9 марта в Рязанской области зарегистрировали 24 981 случаев заболевания коронавирусом.