Греция планирует открыть границы для россиян

Греция с 14 мая планирует открыть границы для россиян с 14 мая. Об этом передает
Границы откроют, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Туристов планируют принимать из Евросоюза, а также России, Белоруссии и Украины.
До этого времени возможно «пилотное» открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например Израиля.
Министр туризма Греции Харис Теохарис отметил, что страна готова принять туристов летом 2021 года при соблюдении трех условий: они должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
При этом, все туристы могут пройти выборочную проверку. В этом году будут использовать экспресс-тест, что означает, что не нужно будет ждать 24 часа для результатов. В случае необходимости туриста сразу переведут в соответствующее учреждение.