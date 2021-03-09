Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России об аномальных морозах. Самые серьезные холода ожидаются на этой неделе, рассказал он РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России об аномальных морозах. Самые серьезные холода ожидаются на этой неделе, рассказал он РИА Новости.

Уже утром в среду, 10 марта, москвичей ожидают -15-16 градусов, по области похолодает до -19. Ночные температуры от -19 до -21 градуса, по области до -24 градусов, -28 градусов.

Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России. Холода придут в ЦФО, ПФО и УФО.

В Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5-6 градусов. В Северо-Западной федеральном округе к середине недели температуры днем будут от -7 до -12 градусов.

Единственным «теплым» местом будет Калининградская область, где дневные температуры ожидаются около нуля.